Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
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- РИА Новости
«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее правительство португальского острова объявило трёхдневный траур после гибели в ДТП с участием туристического автобуса 29 человек.
В МИД Германии прокомментировали эту аварию.