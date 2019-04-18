Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее правительство португальского острова объявило трёхдневный траур после гибели в ДТП с участием туристического автобуса 29 человек.

В МИД Германии прокомментировали эту аварию.