Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее правительство португальского острова объявило трёхдневный траур после гибели в ДТП с участием туристического автобуса 29 человек.

В МИД Германии прокомментировали эту аварию.

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