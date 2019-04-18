Число погибших в ДТП на Мадейре увеличилось до 29
Число погибших в результате ДТП с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра возросло до 29. Об этом информирует Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.
Отмечается, что один из пострадавших скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли 28 человек.
В МИД ФРГ, комментируя это ДТП, отметили что «должны исходить из того, что жертвы — из Германии».
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