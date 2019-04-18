Число погибших в ДТП на Мадейре увеличилось до 29

Число погибших в результате ДТП с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра возросло до 29. Об этом информирует Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.

Отмечается, что один из пострадавших скончался в больнице. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли 28 человек. В МИД ФРГ, комментируя это ДТП, отметили что «должны исходить из того, что жертвы — из Германии».