Число погибших в ДТП на Мадейре увеличилось до 29

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Число погибших в результате ДТП с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра возросло до 29. Об этом информирует Lusa со ссылкой на больницу города Фуншал.

Отмечается, что один из пострадавших скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли 28 человек.

В МИД ФРГ, комментируя это ДТП, отметили что «должны исходить из того, что жертвы — из Германии».

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