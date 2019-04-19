У штаб-квартиры Shell в Гааге прошла несанкционированная демонстрация

В Гааге сотрудники полиции задержали 20 человек в ходе несанкционированной демонстрации у здания штаб-квартиры нефтегазовой компании Royal Dutch Shell.

«Сегодня утром полиция арестовала 20 человек во время необъявленной демонстрации в штаб-квартире Shell на Карел ван Биландтлаан в Гааге», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Отмечается, что 12 человек были задержаны за вандализм, ещё восемь — за неповиновение полиции.

Ранее городские власти Парижа запретили «жёлтым жилетам» проводить протестные акции вблизи пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.