У штаб-квартиры Shell в Гааге прошла несанкционированная демонстрация
- Reuters
«Сегодня утром полиция арестовала 20 человек во время необъявленной демонстрации в штаб-квартире Shell на Карел ван Биландтлаан в Гааге», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Отмечается, что 12 человек были задержаны за вандализм, ещё восемь — за неповиновение полиции.
Ранее городские власти Парижа запретили «жёлтым жилетам» проводить протестные акции вблизи пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.