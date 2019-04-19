У штаб-квартиры Shell в Гааге прошла несанкционированная демонстрация

Короткая ссылка
В Гааге сотрудники полиции задержали 20 человек в ходе несанкционированной демонстрации у здания штаб-квартиры нефтегазовой компании Royal Dutch Shell.
У штаб-квартиры Shell в Гааге прошла несанкционированная демонстрация
  • Reuters

«Сегодня утром полиция арестовала 20 человек во время необъявленной демонстрации в штаб-квартире Shell на Карел ван Биландтлаан в Гааге», — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Отмечается, что 12 человек были задержаны за вандализм, ещё восемь — за неповиновение полиции.

Ранее городские власти Парижа запретили «жёлтым жилетам» проводить протестные акции вблизи пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить