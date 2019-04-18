В МВД Британии призвали полицию к решительным действиям против экоактивистов

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал полицейских быть более решительными с протестующими экоактивистами.

«Скажу прямо: я осуждаю действия протестующих, которые выходят за рамки закона. У них нет права создавать неудобства миллионам людей, которые пытаются жить обычной жизнью. Мы не потерпим беззакония. Я ожидаю от полиции решительных действий и использования всей силы закона», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, из-за действий демонстрантов, которые затруднили движение транспорта в Лондоне, коммерческие компании столкнулись с убытками.

Ранее в Лондоне экоактивисты приклеили себя к поезду в знак протеста против загрязнения окружающей среды.

Демонстрации экологических активистов проходят в британской столице с 15 апреля, за это время были арестованы более 300 человек.