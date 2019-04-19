Эксперт прокомментировал публикацию доклада Мюллера о «российском вмешательстве»

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Анна Лушникова, Полина Полетаева
Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Эксперт прокомментировал публикацию доклада Мюллера о «российском вмешательстве»
  • Reuters

«Сейчас Штаты прекрасно понимают, что созданный образ врага позволяет им консолидировать европейские элиты вокруг себя и заставлять их платить дополнительные деньги, в том числе в тот же блок НАТО. Ведь, как бы все ни ёрничали над Трампом и не говорили, что ему мало что удается, но $116 млрд — хорошая сумма, которую европейские страны НАТО стали платить, увеличив свои расходы на содержание блока. Также США прекрасно понимают, что поддерживание образа врага — России — позволяет им выстраивать конфликтные ситуации, когда Россия не должна быть рукопожатна в разных финансовых кругах», — считает эксперт.

По его словам, демократы факт отсутствия сговора и вмешательства используют для доказательства того, что «Трамп — мошенник и шулер».

«То есть даже в этом случае демократы пытаются получить какие-то свои дивиденды. Я полагаю, что нападки на Россию не прекратятся ни в коей мере, санкции не будут сняты. Мы сотни раз говорили о том, что демократы используют «российский фактор» исключительно для того, чтобы создать максимально неблагоприятные условия для работы Дональда Трампа», — заключил Судаков.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством.

Ранее американский лидер опубликовал картинку в стиле «Игры престолов», посвящённую докладу Мюллера.

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