В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
«Мы создаём, по моей инициативе, международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе», — цитирует РИА Новости Гердта.
Он заявил, что депутаты из семи стран Евросоюза уже изъявили желание участвовать в работе комиссии.
Гердт сообщил, что штаб-квартирой комиссии должен стать Берлин.
По его словам, «это будет альтернативная правозащитная организация».
«Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны», — добавил политик.
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.