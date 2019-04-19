В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.

«Мы создаём, по моей инициативе, международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе», — цитирует РИА Новости Гердта.

Он заявил, что депутаты из семи стран Евросоюза уже изъявили желание участвовать в работе комиссии.

Гердт сообщил, что штаб-квартирой комиссии должен стать Берлин.

По его словам, «это будет альтернативная правозащитная организация».

«Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны», — добавил политик.

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.