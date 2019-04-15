В Крыму прокомментировали ситуацию вокруг визита делегации из Германии

Короткая ссылка
Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг визита делегации из Германии для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
В Крыму прокомментировали ситуацию вокруг визита делегации из Германии
  • РИА Новости

Ранее в Крыму обвинили Украину в попытке срыва приезда делегации из ФРГ.

По словам Черняка, все заявления и действия украинской стороны обусловлены политической обстановкой в стране.

Он напомнил, что на Украине идёт подготовка к второму туру президентских выборов.

«Все шаги, которые предпринимаются в отношении Крыма и Российской Федерации в целом, — это не более чем популизм», — считает Черняк.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить