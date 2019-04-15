В Крыму прокомментировали ситуацию вокруг визита делегации из Германии

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг визита делегации из Германии для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее в Крыму обвинили Украину в попытке срыва приезда делегации из ФРГ.

По словам Черняка, все заявления и действия украинской стороны обусловлены политической обстановкой в стране.

Он напомнил, что на Украине идёт подготовка к второму туру президентских выборов.

«Все шаги, которые предпринимаются в отношении Крыма и Российской Федерации в целом, — это не более чем популизм», — считает Черняк.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.