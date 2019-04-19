Заседание суда по делу россиянина Никулина состоится в США 30 апреля

Заседание суда в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, было перенесено с 12 апреля на 30 апреля, чтобы суд мог ознакомиться с отчётом о психиатрическом обследовании россиянина, которое провела его защита.

«Ему (психиатру защиты. — RT) удалось провести психиатрическое обследование не так, как это сделало (американское. — RT) государство с помощью психолога», — цитирует ТАСС адвоката Никулина Алексея Буха.

По его словам, обследование «показало, что человек (обследуемый. — RT) не в состоянии помогать адвокату защищать себя в суде присяжных».

«Следующее судебное заседание будет крайне важным, так как судья должен принять какое-то определённое решение. Судья может оставить в силе прежний отчёт (об экспертизе, проведённой в больнице при временном изоляторе в Лос-Анджелесе. — RT) и отклонить наш отчёт. Второй вариант состоит в том, что судья сочтет наш отчет вразумительным и назначит новое психиатрическое, а не психологическое обследование», — добавил Бух.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.

30 марта 2018 года его экстрадировали в США.

В апреле конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США Никулина.