Лидерам конгресса дадут ознакомиться с «менее отредактированным» докладом Мюллера

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В Министерстве юстиции сообщили, что предоставят лидерам конгресса США второй «менее отредактированный» вариант доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Об этом информирует The Associated Press.

«Помощник генерального прокурора Стивен Бойд в письме к законодателям в четверг заявил, что министерство юстиции предоставит этот доклад лидерам обеих палат Конгресса, а также лидерам республиканцев и демократов в судебных и разведывательных комитетах», — говорится в сообщении.

Бойд сообщил, что «доклад будет предоставлен в безопасном читальном зале Министерства юстиции на следующей неделе и в безопасной комнате на Капитолийском холме на неделе с 29 апреля».

Ранее Минюст США распространил отредактированный доклад Мюллера.

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