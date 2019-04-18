Спецпредставитель США по КНДР провёл встречу с замглавы МИД России

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Специальный представитель Соединённых Штатов по Северной Корее Стивен Биган встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым для обсуждения ситуации вокруг КНДР.
Спецпредставитель США по КНДР провёл встречу с замглавы МИД России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщили в посольстве США в России.

«Они обсудили контакты каждой из сторон с КНДР на двусторонней основе и усилия для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что дипломаты рассмотрели ряд аспектов северокорейской проблематики, «по которым подходы США и России совпадают». Они выразили приверженность продолжению диалога для «преодоления любых расхождений для продвижения вперёд».

Ранее сообщалось, что Биган посетит Москву 17—18 апреля.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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