Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 17—18 апреля
- AFP
«Специальный представитель по Северной Корее Стивен Биган посетит Москву 17-18 апреля, чтобы встретиться с российскими представителями для обсуждения продвижения полной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует американское ведомство РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца года.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.