Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 17—18 апреля

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Специальный представитель Соединённых Штатов по Северной Корее Стивен Биган посетит Москву 17-18 апреля. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 17—18 апреля
  • AFP

«Специальный представитель по Северной Корее Стивен Биган посетит Москву 17-18 апреля, чтобы встретиться с российскими представителями для обсуждения продвижения полной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует американское ведомство РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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