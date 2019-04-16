Спецпредставитель США по КНДР посетит Москву 17—18 апреля

Специальный представитель Соединённых Штатов по Северной Корее Стивен Биган посетит Москву 17-18 апреля. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

«Специальный представитель по Северной Корее Стивен Биган посетит Москву 17-18 апреля, чтобы встретиться с российскими представителями для обсуждения продвижения полной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует американское ведомство РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.