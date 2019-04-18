Эксперт прокомментировал испытания нового тактического оружия в КНДР

Заявив об успешном испытании нового тактического оружия, власти КНДР ответили на недавние испытания ракеты-перехватчика, проведённые Пентагоном. Об этом RT рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

«Северная Корея предполагает, что американские ракеты предназначены для уничтожения северокорейских ракет. Кроме того, в КНДР недовольны тем, что вопреки духу межкорейских договорённостей прошлого года Сеул до сих пор закупает вооружение у США», — считает эксперт.

По мнению Жебина, проведя испытания тактического оружия, Пхеньян показал своё недовольство и то, что не намерен бездействовать, пока другая сторона наращивает свой военный потенциал.

18 апреля сообщалось, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа, отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны.

Подробнее — в материале RT.