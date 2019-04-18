В Госдуме оценили заявление Барра об отсутствии сговора Трампа с Россией

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление генерального прокурора США Уильяма Барра, который подтвердил отсутствие сговора американского президента Дональда Трампа с российским правительством.
В Госдуме оценили заявление Барра об отсутствии сговора Трампа с Россией
  • Reuters

«Какие бы особенности расследования ни возникали на разных этапах, могут случаться ситуации, которые позволят закрывать конкретные темы. Но политическая борьба при этом не прекращается. А значит, мы увидим, как одни моменты обвинений заменятся другими. Тот факт, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе своих расследований пришёл к определённым выводам, вполне понятен. В этом нет никакой новости для большинства экспертов, тем более с российской стороны», — сказал депутат.

Новиков также отметил, что «в адрес России и Дональда Трампа могут быть сконструированы новые обвинения».

«Сегодня внутренняя политическая борьба в Соединённых Штатах неизбежно выливается в то, что, помимо общей антироссийской риторики, часть политических сил пытается использовать антироссийскую карту ещё и против действующего президента», — заявил он.

Ранее Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством.

Он отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

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