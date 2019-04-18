Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

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Венесуэла возглавила рейтинг стран, испытывающих серьёзные экономические трудности. Соответствующие данные за 2019 год опубликовало агентство Bloomberg.
Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg
  • Reuters

«Венесуэла и горстка других «самых несчастных» стран в одиночку сражаются с высокой инфляцией и повсеместной безработицей», — говорится в сообщении.

Следом за Венесуэлой в индекс Bloomberg's Misery Index за 2019 год вошли Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и Украина. 

Замыкают десятку «слабейших экономик» мира Бразилия, Испания, Саудовская Аравия и Сербия.

При этом самыми благополучными в экономическом плане были признаны Таиланд, Швейцария и Япония.

Россия заняла в рейтинге 17-е место, в два раза ухудшив показатели прошлого года.

По данным агентства, это связано с прогнозами ускорения инфляции.

Отмечается, что рейтинг был составлен среди 62 стран на основе опросов экономистов.

В январе Bloomberg сообщало, что Россия может попасть в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году.

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