Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg
- Reuters
«Венесуэла и горстка других «самых несчастных» стран в одиночку сражаются с высокой инфляцией и повсеместной безработицей», — говорится в сообщении.
Следом за Венесуэлой в индекс Bloomberg's Misery Index за 2019 год вошли Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и Украина.
Замыкают десятку «слабейших экономик» мира Бразилия, Испания, Саудовская Аравия и Сербия.
При этом самыми благополучными в экономическом плане были признаны Таиланд, Швейцария и Япония.
Россия заняла в рейтинге 17-е место, в два раза ухудшив показатели прошлого года.
По данным агентства, это связано с прогнозами ускорения инфляции.
Отмечается, что рейтинг был составлен среди 62 стран на основе опросов экономистов.
В январе Bloomberg сообщало, что Россия может попасть в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году.