России предсказали попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году

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Аналитики банка Standard Chartered подготовили прогноз, согласно которому Россия займёт восьмое место среди крупнейших экономик мира к 2030 году.
России предсказали попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно расчётам аналитиков, первое место к 2030 году займёт Китай, чей ВВП по паритету покупательной способности достигнет $64,2 трлн. Второе место при этом достанется Индии ($46,3 трлн), а замыкать тройку будут Соединённые Штаты ($31 трлн).

По прогнозу Standard Chartered, после США по списку идут Индонезия ($10,1 трлн), Турция ($9,1 трлн), Бразилия ($8,6 трлн) и Египет ($8,2 трлн). Девятое и десятое места достанутся Японии ($7,2 трлн) и Германии ($6,9 трлн).

Ранее председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика и финансовая система России адаптируются к санкциям.

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