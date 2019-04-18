В соборе Святого Патрика в Нью-Йорке задержан мужчина с двумя канистрами бензина

В полиции Нью-Йорка сообщили, что мужчина с двумя канистрами бензина пытался зайти в собор Святого Патрика. Его остановил сотрудник службы безопасности, передаёт NBC News.

В архиепархии Нью-Йорка заявили, что «внутри собора ничего не произошло».

Отмечается, что пожара не было, но внутри находились люди, и здание было открыто во время происшествия.

«Мужчина остановился на минивэне на Пятой авеню и вышел из машины. Около 19:55 (02:55 мск) он вернулся в минивэн и достал две канистры с бензином, объёмом два галона, пластиковый пакет с двумя бутылками жидкости для разжигания и две зажигалки и попытался войти в собор», — говорится в тексте.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Он продолжался более 12 часов. Возгорание привело к масштабным разрушениям, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.

Председатель совета Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина в беседе с Inforeactor прокомментировала ЧП.