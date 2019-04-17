Настоятель Нотр-Дама заявил о планах закрыть собор на несколько лет
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По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что одна из частей собора «крайне ослаблена» после пожара. При этом Шове не уточнил, о какой именно части идёт речь.
Кроме того, настоятель добавил, что в настоящее время он не знает, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама.
Ранее заместитель главы пожарной службы Парижа Филипп Демэ рассказал, как представителям экстренных служб города удалось спасти две башни собора.
В свою очередь, заместитель председателя совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию столицы, член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг восстановления собора Парижской Богоматери после масштабного пожара.