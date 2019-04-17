Настоятель Нотр-Дама заявил о планах закрыть собор на несколько лет

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что Нотр-Дам закроют для посетителей на «пять-шесть» лет. Об этом информирует Associated Press.

По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что одна из частей собора «крайне ослаблена» после пожара. При этом Шове не уточнил, о какой именно части идёт речь.

Кроме того, настоятель добавил, что в настоящее время он не знает, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама.

Ранее заместитель главы пожарной службы Парижа Филипп Демэ рассказал, как представителям экстренных служб города удалось спасти две башни собора.

В свою очередь, заместитель председателя совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию столицы, член Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг восстановления собора Парижской Богоматери после масштабного пожара.