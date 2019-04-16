Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Короткая ссылка
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
  • Reuters

На обложке написано «реформы» и изображён президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор.

«Я начну с несущих конструкций», — говорит он.

Ранее сообщалось, что огонь в Нотр-Даме удалось полностью потушить

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. 

Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить