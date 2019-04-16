Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

На обложке написано «реформы» и изображён президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор.

«Я начну с несущих конструкций», — говорит он.

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9Ppic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что огонь в Нотр-Даме удалось полностью потушить.

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.

Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора.