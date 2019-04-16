Лукашенко выразил соболезнования Макрону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

«Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — приводит пресс-служба белорусского лидера его слова.

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.

Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.