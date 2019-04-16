Лукашенко выразил соболезнования Макрону

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Лукашенко выразил соболезнования Макрону
  • РИА Новости

«Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — приводит пресс-служба белорусского лидера его слова.

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.

Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. 

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