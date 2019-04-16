CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле

США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, варианты «сдерживания» было поручено разработать после заседания в Белом доме, во время которого советник президента по национальной безопасности Джон Болтон обсудил тему Венесуэлы с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».

После этого в МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео.