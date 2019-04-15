В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео

Высказывания госсекретаря США Майка Помпео в адрес России в контексте событий в Венесуэле неприемлемы, подобными словами добиться конструктивного диалога не удастся, сообщили в российском МИД.

«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что «недипломатичные манеры» Помпео заставляют усомниться в том, что он рассматривает контакты Москвы и Вашингтона на соответствующем уровне «как возможность для конструктивного диалога».

Ранее Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».

Как отмечали в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.