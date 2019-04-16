Лавров рассказал о темах пятой сессии Российско-арабского форума сотрудничества

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, какие вопросы обсуждались в рамках пятой сессии Российско-арабского форума сотрудничества на министерском уровне в Москве.

По словам министра, стороны подробно обсудили положение дел на территории государств Ближнего Востока и Севера Африки.

В ходе переговоров они подчеркнули необходимость решения существующих конфликтов мирным путём, через всеобъемлющий национальный диалог.

«Мы едины в неприятии попыток вмешиваться во внутренние дела государств Ближнего Востока и Севера Африки. Высказались в пользу уважения их независимости, суверенитета и территориальной целостности», — добавил Лавров.

Кроме того, стороны договорились продолжать поддержку усилий по достижению политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и итогов Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Также обсуждался вопрос о признании США Голанских высот территорией Израиля.

«У нас общее неприятие известной прокламации США о признании оккупированных Голанских высот территорией Израиля, это нарушает все известные резолюции Совета Безопасности ООН... Мы подтвердили приверженность созданию независимого, жизнеспособного, территориально непрерывного палестинского государства в безопасных и признанных границах 1967 года с возможными равноценными разменами со столицей в Восточном Иерусалиме», — уточнил Лавров.

Обсуждались также проблемы, существующие в Сомали, Йемене, Судане и Ираке.

Ранее Лавров заявил, что Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.