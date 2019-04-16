Лукашенко прибыл в Турцию

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Турцию, информирует БЕЛТА.

Как отмечается, самолёт главы государства приземлился в международном аэропорту Анкары, где Лукашенко встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, руководство Анкары и Анкарской провинции.

Агентство уточняет, что Лукашенко проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на встрече будут обсуждаться развитие торгово-экономического взаимодействия и его наполнение новыми взаимовыгодными проектами.

Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли.

Ранее Лукашенко рассказал турецкому агентству Anadolu, что называет Эрдогана своим другом, а тот обращается к нему со словом «брат».

Президент Белоруссии также поддержал позицию Турции по закупкам у России комплексов С-400.