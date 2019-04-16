В МИД Венесуэлы оценили санкции Канады

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал санкции, которые власти Канады ввели в отношении должностных лиц латиноамериканской страны.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает незаконное применение новых односторонних принудительных мер, которые правительство Канады приняло против высоких должностных лиц венесуэльского государства», — указал он.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников.

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