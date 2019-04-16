В МИД Венесуэлы оценили санкции Канады

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал санкции, которые власти Канады ввели в отношении должностных лиц латиноамериканской страны.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает незаконное применение новых односторонних принудительных мер, которые правительство Канады приняло против высоких должностных лиц венесуэльского государства», — указал он.

#COMUNICADO| El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la ilegal aplicación de nuevas medidas coercitivas unilaterales que el gobierno de Canadá ha adoptado de manera arbitraria contra altos funcionarios del Estado venezolano. pic.twitter.com/NrvhTQv3qs — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 15 апреля 2019 г.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников.