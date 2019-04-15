Эксперт оценил введение Канадой санкций против 43 граждан Венесуэлы

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв прокомментировал RT заявление Министерства иностранных дел Канады о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников.

«Тут есть одна маленькая проблема. Канадские господа борются за поддержание демократии против тех, кто подрывает демократический режим в Венесуэле. Но непонятно, почему именно Канада определяет, каким он должен быть в другой стране. То есть в данном случае канадский МИД сообщил, что отстаивает своё право влезать в жизнь суверенных государств», — сказал он.

По словам Журавлёва, попавших под санкции граждан Венесуэлы будут наказывать за то, что их страна «позволяет себе быть самостоятельной».

Он также обратил внимание на то, что подобными действиями канадская сторона оказывает поддержку политике Соединённых Штатов.

«Оттава в ситуации с Венесуэлой с удовольствием идёт по линии Вашингтона», — считает эксперт.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц, «ответственных за ухудшение ситуации» в Венесуэле и тех, кто «непосредственно вовлечён в деятельность, подрывающую демократические институты».