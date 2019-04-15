Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы
- Reuters
«В ответ на попытки режима Мадуро усилить авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвёртом раунде санкций против ключевых фигур этого режима», — указано в сообщении.
В МИД Канады заявили, что санкции вводятся в отношении 43 лиц, «ответственных за ухудшение ситуации» в Венесуэле: высокопоставленных чиновников, глав регионов и тех, кто «непосредственно вовлечён в деятельность, подрывающую демократические институты».
Ранее в Министерстве финансов США сообщили о расширении санкций против Венесуэлы.
Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News прокомментировал внесённый в конгресс США законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.