Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении индивидуальных санкций в отношении 43 граждан Венесуэлы, в том числе высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского правительства.

«В ответ на попытки режима Мадуро усилить авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвёртом раунде санкций против ключевых фигур этого режима», — указано в сообщении.

В МИД Канады заявили, что санкции вводятся в отношении 43 лиц, «ответственных за ухудшение ситуации» в Венесуэле: высокопоставленных чиновников, глав регионов и тех, кто «непосредственно вовлечён в деятельность, подрывающую демократические институты».

Ранее в Министерстве финансов США сообщили о расширении санкций против Венесуэлы.

Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News прокомментировал внесённый в конгресс США законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.