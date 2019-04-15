В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
  • © РИА Новости

«Подобные заявления приятно слышать, наконец на Западе возобладал здравый смысл. Ситуация в наших отношениях с НАТО, Соединёнными Штатами в последнее время доходит просто до абсурда. Во всём, что в мире было плохо, винили Россию. Нас причисляли и к странам-агрессорам, и к тем, кто дестабилизирует ситуацию в Европе. Мне кажется, пора остановиться», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, если за заявлениями генерала США последуют практические шаги, «то накопившаяся за последние десятилетия напряжённость начнёт постепенно ослабевать».

Ранее американский генерал выступил за установление более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.

По его словам, это позволит избежать ухудшения отношений.

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