Генерал США призвал пытаться лучше понимать Россию

Генерал США Кёртис Скапаротти выступил за установление более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга. По его словам, это позволит избежать ухудшения отношений.

«Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы разговаривали. Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем их так же хорошо», — цитирует его Associated Press.

По словам Скапаротти, общение является «очень важной частью сдерживания», хотя его «не должно быть много».

Ранее глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединённым Штатам необходимо участвовать в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией.