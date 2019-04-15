США, Британия и Норвегия выступили с заявлением по ситуации в Судане

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Соединённые Штаты, Великобритания и Норвегия в совместном заявлении призвали все стороны конфликта в Судане к диалогу и обеспечению перехода власти гражданскому правительству.

«Настало время для переходного военного совета и всех других сторон вступить во всеобъемлющий диалог для того, чтобы добиться перехода власти гражданскому правительству», — говорится в заявлении стран, опубликованном в Facebook посольства США в Хартуме.

Отмечается, что в настоящее время в Судане отменена конституция и распущен парламент, в то время как необходимо обеспечить скорейшее проведение выборов в стране.

США, Британия и Норвегия также предложили руководству страны принять меры для организации международной поддержки для решения текущих проблем и доставки гуманитарной помощи.

Ранее военный совет Судана освободил от должности посла в США.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от управления страной.

Позднее стало известно о его задержании.

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