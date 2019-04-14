КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
- © Chris Jung/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР», — приводит РИА Новости слова вице-спикера Думы Сергея Неверова.
Ранее стало известно, что глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.
14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.