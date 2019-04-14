КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов

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КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
  • © Chris Jung/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР», — приводит РИА Новости слова вице-спикера Думы Сергея Неверова.

Ранее стало известно, что глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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