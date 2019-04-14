Чубайс рассказал о влиянии санкций США на проекты «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» сказал, что санкции США осложняют развитие инновационных проектов корпорации.

«Это серьёзный фактор, который замедляет наше сотрудничество, развитие российских инноваций и который игнорировать было бы категорически неправильно. С другой стороны, у нас нет проекта, который бы рухнул… из-за санкций», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.