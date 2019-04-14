Чубайс рассказал о влиянии санкций США на проекты «Роснано»
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- РИА Новости
«Это серьёзный фактор, который замедляет наше сотрудничество, развитие российских инноваций и который игнорировать было бы категорически неправильно. С другой стороны, у нас нет проекта, который бы рухнул… из-за санкций», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.