Чубайс рассказал о влиянии санкций США на проекты «Роснано»

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» сказал, что санкции США осложняют развитие инновационных проектов корпорации.
Чубайс рассказал о влиянии санкций США на проекты «Роснано»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это серьёзный фактор, который замедляет наше сотрудничество, развитие российских инноваций и который игнорировать было бы категорически неправильно. С другой стороны, у нас нет проекта, который бы рухнул… из-за санкций», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что возможные новые санкции Соединённых Штатов в отношении России отразятся на всём мире.

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