Эксперт прокомментировал позицию Эрдогана по С-400

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в разговоре с RT намерение Турции закупить российские С-400, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов.

«Турция диверсифицирует свои закупки вооружения — и правильно делает. Российские системы С-400 точно будут стрелять при любом раскладе. А вот американские Patriot, если у Анкары снова случится конфликт с Вашингтоном, могут и не сработать. В этом отношении президент Турции Эрдоган знает, что делает», — сказал эксперт.

По его словам, американцы не прекратят давление на турецкую сторону, потому что речь идёт об очень дорогостоящем контракте.

«Трамп будет делать всё для того, чтобы отобрать его у российских производителей и передать в руки своим промышленникам. В этом отношении Турцию ждёт очень непростая череда крайне жёстких переговоров с американцами, где будут задействованы все инструменты давления, а возможно, речь зайдёт и о санкциях», — заключил Манойло.

Эксперт отметил, что в данной ситуации Эрдоган выступает из соображений собственной национальной безопасности, ему нужны системы, которые обеспечат надёжную защиту, а для этого «они не должны быть произведены США или их союзниками».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует позицию Эрдогана по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.