В МИД России прокомментировали возможность новой встречи в нормандском формате
- РИА Новости
«Если говорить о реалистичной повестке дня, ещё рано говорить о созыве нормандского формата. Во-первых, нужно дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине, избрания президента», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат отметил, что для Москвы принципиально важно, чтобы это заседание, если оно будет созвано, действительно «ознаменовало какое-то движение вперёд в реализации минского пакета».
Он указал, что в Москве ценят данный формат, при этом добавив, что «созыв ради созыва, без чёткого понимания, какой вклад это заседание может внести в процесс урегулирования кризиса на Украине», был бы контрпродуктивен.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Кроме того, МИД Франции призвал возобновить нормандский формат после выборов на Украине.