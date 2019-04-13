В МИД России прокомментировали возможность новой встречи в нормандском формате

Созывать очередную встречу участников нормандского формата пока рано. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Если говорить о реалистичной повестке дня, ещё рано говорить о созыве нормандского формата. Во-первых, нужно дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине, избрания президента», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что для Москвы принципиально важно, чтобы это заседание, если оно будет созвано, действительно «ознаменовало какое-то движение вперёд в реализации минского пакета».

Он указал, что в Москве ценят данный формат, при этом добавив, что «созыв ради созыва, без чёткого понимания, какой вклад это заседание может внести в процесс урегулирования кризиса на Украине», был бы контрпродуктивен.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.

Кроме того, МИД Франции призвал возобновить нормандский формат после выборов на Украине.