МИД Франции призвал возобновить нормандский формат после выборов на Украине
- Reuters
«Франция и Германия, являющиеся посредниками в нормандском формате, призывают стороны заново включиться в реализацию Минских соглашений и интенсифицировать переговоры после выборов президента Украины по согласованию с избранной властью», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что полная реализация договорённостей остаётся единственным способом разрешения кризиса.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после выборов.