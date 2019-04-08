МИД Франции призвал возобновить нормандский формат после выборов на Украине

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Париж и Берлин призывают участников нормандского формата интенсифицировать переговоры после президентских выборов на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции.
МИД Франции призвал возобновить нормандский формат после выборов на Украине
  • Reuters

«Франция и Германия, являющиеся посредниками в нормандском формате, призывают стороны заново включиться в реализацию Минских соглашений и интенсифицировать переговоры после выборов президента Украины по согласованию с избранной властью», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что полная реализация договорённостей остаётся единственным способом разрешения кризиса.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после выборов.

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