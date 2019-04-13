МИД: Россия следит за планами США разместить в Румынии THAAD

Россия внимательно следит за планами США временно разместить в Румынии передвижной комплекс противоракетной обороны THAAD, заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко.

Об этом он сказал во время 27-й ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Мы внимательно за этим наблюдаем. Есть русская поговорка: нет ничего более постоянного, чем временное», — цитирует его ТАСС.

По словам Грушко, у Москвы есть вопросы, для чего размещается система THAAD «сама по себе и в чём заключается модернизация объектов в Румынии».

Ранее Европейское командование Вооружённых сил США объявило, что Соединённые Штаты по запросу НАТО летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.

Как отметили в альянсе, обновление «не обеспечит никакого наступательного потенциала для наземной системы противоракетной обороны Aegis».