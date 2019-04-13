Стоун прокомментировал ситуацию с задержанием Ассанжа

Американский режиссёр Оливер Стоун прокомментировал задержание и арест в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал в своём Twitter.

«Джулиан Ассанж — издатель правды», — написал он.

По его словам, Ассанж проделал большую работу ради человечества, несмотря на негуманное отношение.

«Это дело имеет решающее значение для сохранения нашего права на информацию и нашу истинную свободу против угнетения — и теперь тирании — со стороны США и Великобритании», — отметил Стоун.

Ранее источник AFP сообщил, что Ассанж содержится в лондонской тюрьме особо строгого режима Belmarsh.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд постановил оставить его под арестом.