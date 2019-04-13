В аэропорту Аризоны мужчина выпрыгнул из пассажирского самолёта

В американском штате Аризона один из пассажиров самолёта American Airlines выпрыгнул из самолёта на взлётно-посадочную полосу и получил лёгкие травмы. Об этом информирует Fox News.

Инцидент произошёл в городе Финикс.

По данным полиции, перед тем как выпрыгнуть из самолёта 25-летний нарушитель распылил на других пассажиров жидкость из аэрозольного баллона.

«Как только самолёт прибыл в аэропорт, пассажир открыл одну из дверей и выпрыгнул из самолёта», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что мужчина был задержан полицией, после чего его доставили в больницу.

Ранее на Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами.