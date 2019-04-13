В аэропорту Аризоны мужчина выпрыгнул из пассажирского самолёта
Инцидент произошёл в городе Финикс.
По данным полиции, перед тем как выпрыгнуть из самолёта 25-летний нарушитель распылил на других пассажиров жидкость из аэрозольного баллона.
«Как только самолёт прибыл в аэропорт, пассажир открыл одну из дверей и выпрыгнул из самолёта», — сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что мужчина был задержан полицией, после чего его доставили в больницу.
Ранее на Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами.