В аэропорту Аризоны мужчина выпрыгнул из пассажирского самолёта

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В американском штате Аризона один из пассажиров самолёта American Airlines выпрыгнул из самолёта на взлётно-посадочную полосу и получил лёгкие травмы. Об этом информирует Fox News.

Инцидент произошёл в городе Финикс.

По данным полиции, перед тем как выпрыгнуть из самолёта 25-летний нарушитель распылил на других пассажиров жидкость из аэрозольного баллона.

«Как только самолёт прибыл в аэропорт, пассажир открыл одну из дверей и выпрыгнул из самолёта», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что мужчина был задержан полицией, после чего его доставили в больницу.

Ранее на Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами.

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