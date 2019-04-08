На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами

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В аэропорту тайваньского города Гаосюн самолёт, на борту которого находились 317 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за внезапного задымления в одном из двигателей.

Об этом информирует Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, самолёт авиакомпании Cathay Dragon, выполнявший рейс из Гаосюна в Гонконг вылетел в 08:02 по местному времени. После вылета экипаж обнаружил задымление в правом двигателе.

В 08:31 самолёт успешно приземлился в аэропорту вылета. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать столкновение с птицей.

В марте следовавший из Пекина в Лос-Анджелес самолёт экстренно сел в Анадыре.

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