Хиллари Клинтон оценила арест Ассанжа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает NBC.

«Эта история не о наказании за журналистскую деятельность — это об оказании поддержки (со стороны Ассанжа. — RT) в хакерской атаке на военный компьютер с целью похищения информации у правительства США», — сказала она.

По её словам, Ассанж должен «ответить за то, что сделал».

11 апреля Джулиана Ассанжа задержали на территории эквадорского посольства в Лондоне по запросу США об его экстрадиции. По решению суда бывшего редактора WikiLeaks оставили под стражей.

В прошлом Ассанж на своём ресурсе опубликовал множество разоблачающих материалов, некоторые из них касались США. В частности, он опубликовал электронную переписку Клинтон, заявив, что ему её предоставил Госдепартамент США.



Его сайт WikiLeaks также опубликовал конфиденциальные письма председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты и электронную переписку сотрудников национального комитета Демократической партии.