Лауреат конкурса Стенина завоевала бронзу World Press Photo
- ©Алёна Кочеткова
Как сообщается на сайте конкурса, Кочеткова получила бронзу в номинации «Портреты» (одиночная фотография).
Фотограф сделала данный снимок после курса химиотерапии и хотела таким образом поддержать больных раком людей, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что World Press Photo назвала снимком года фото плачущей девочки на границе США и Мексики.
Также сообщалось, что заявки на участие в конкурсе Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран.