Лауреат конкурса Стенина завоевала бронзу World Press Photo

Лауреат Международного конкурса имени Андрея Стенина, обладатель Гран-при 2018 года Алёна Кочеткова вошла в число победителей международной премии в области фотожурналистики World Press Photo. Её фотография из серии «Как я болела» завоевала третье место.

Как сообщается на сайте конкурса, Кочеткова получила бронзу в номинации «Портреты» (одиночная фотография).

Фотограф сделала данный снимок после курса химиотерапии и хотела таким образом поддержать больных раком людей, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что World Press Photo назвала снимком года фото плачущей девочки на границе США и Мексики.

Также сообщалось, что заявки на участие в конкурсе Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран.