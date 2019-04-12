Лауреат конкурса Стенина завоевала бронзу World Press Photo

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Лауреат Международного конкурса имени Андрея Стенина, обладатель Гран-при 2018 года Алёна Кочеткова вошла в число победителей международной премии в области фотожурналистики World Press Photo. Её фотография из серии «Как я болела» завоевала третье место.
Лауреат конкурса Стенина завоевала бронзу World Press Photo
  • ©Алёна Кочеткова
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Как сообщается на сайте конкурса, Кочеткова получила бронзу в номинации «Портреты» (одиночная фотография).

Фотограф сделала данный снимок после курса химиотерапии и хотела таким образом поддержать больных раком людей, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что World Press Photo назвала снимком года фото плачущей девочки на границе США и Мексики.

Также сообщалось, что заявки на участие в конкурсе Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран.

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