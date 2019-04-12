World Press Photo назвала снимком года фото плачущей девочки на границе США и Мексики
- ©Sylvia Lederer/Xinhua
- globallookpress.com
«Эта фотография показывает насилие иного свойства — психологическое», — приводятся слова члена жюри Элис Мартинс в пресс-релизе на сайте конкурса.
Отмечается, что снимок был сделан летом 2018 года, когда Мур сопровождал американских пограничников во время задержания группы нелегальных беженцев, среди которых оказались Сандра Санчес и её дочь Янела.
«Думаю, этот снимок тронул сердца многих людей, как и моё, потому что он раскрывает более глубокую, человеческую историю», — рассказывает автор фотографии.
По его словам, глядя на лицо маленькой девочки, можно представить состояние и чувства других людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Отмечается, что общественный резонанс, который вызвал данный снимок, привёл к отмене принудительного разделения взрослых мигрантов и их детей, ранее введённого правительством США.
Также уточняется, что семья Санчес не была разделена таким образом.
В 2018 году премию World Press Photo получил специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников за проект «Под землёй» о мирных жителях на линии соприкосновения огня в Донбассе.