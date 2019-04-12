World Press Photo назвала снимком года фото плачущей девочки на границе США и Мексики

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Лауреатом международной премии World Press Photo стал фотограф Джон Мур за снимок, на котором запечатлена плачущая девочка Янела Санчес из Гондураса во время обыска её матери на границе США и Мексики.
World Press Photo назвала снимком года фото плачущей девочки на границе США и Мексики
  • ©Sylvia Lederer/Xinhua
  • globallookpress.com

«Эта фотография показывает насилие иного свойства — психологическое», — приводятся слова члена жюри Элис Мартинс в пресс-релизе на сайте конкурса.

Отмечается, что снимок был сделан летом 2018 года, когда Мур сопровождал американских пограничников во время задержания группы нелегальных беженцев, среди которых оказались Сандра Санчес и её дочь Янела.

«Думаю, этот снимок тронул сердца многих людей, как и моё, потому что он раскрывает более глубокую, человеческую историю», — рассказывает автор фотографии.

По его словам, глядя на лицо маленькой девочки, можно представить состояние и чувства других людей, оказавшихся в подобной ситуации.

Отмечается, что общественный резонанс, который вызвал данный снимок, привёл к отмене принудительного разделения взрослых мигрантов и их детей, ранее введённого правительством США.

Также уточняется, что семья Санчес не была разделена таким образом.

В 2018 году премию World Press Photo получил специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников за проект «Под землёй» о мирных жителях на линии соприкосновения огня в Донбассе.

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