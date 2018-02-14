Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» получил премию World Press Photo

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Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников получил премию World Press Photo.

Мельников получил премию за проект «Под землёй»,созданный в соавторстве с Андреем Любимовым (режиссёр монтажа) и Ильей Свеженцом (композитор).

В проекте рассказывается о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком. Он показывает  женщин, стариков и детей, прячущихся  в подвале местной школы.

В число призёров также вошли российский фотограф Татьяна Виноградова (People/Photo Category) и анимированный проект «Жили|были» (Digital Storytelling/Innovative Storytelling) информационного портала «Такие Дела» благотворительного фонда «Нужна Помощь».

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