Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» получил премию World Press Photo

Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников получил премию World Press Photo.

Мельников получил премию за проект «Под землёй»,созданный в соавторстве с Андреем Любимовым (режиссёр монтажа) и Ильей Свеженцом (композитор).

В проекте рассказывается о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком. Он показывает женщин, стариков и детей, прячущихся в подвале местной школы.

В число призёров также вошли российский фотограф Татьяна Виноградова (People/Photo Category) и анимированный проект «Жили|были» (Digital Storytelling/Innovative Storytelling) информационного портала «Такие Дела» благотворительного фонда «Нужна Помощь».