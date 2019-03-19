Заявки на конкурс имени Андрея Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран

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Заявки на участие в конкурсе имени Андрея Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран, сообщает РИА Новости.
Заявки на конкурс имени Андрея Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран
  • РИА Новости

«Уже сейчас можно сказать, что географический охват и высокий уровень присланных работ поражает и радует. С каждым годом к участию в конкурсе присоединяются фоторепортёры из новых стран, и 2019 год не стал исключением», — заявила куратор, руководитель службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник.

По её словам, в актив добавились работы из Бутана, Боливии, Йемена, Люксембурга, Маврикия, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Сомали, Судана и Эфиопии.

Шорт-лист станет известен 13 июня. Награды вручат осенью 2019 года.

Ранее было объявлено жюри конкурса фотожурналистики имени Стенина.

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