Заявки на конкурс имени Андрея Стенина подали фотографы из рекордных 80 стран
- РИА Новости
«Уже сейчас можно сказать, что географический охват и высокий уровень присланных работ поражает и радует. С каждым годом к участию в конкурсе присоединяются фоторепортёры из новых стран, и 2019 год не стал исключением», — заявила куратор, руководитель службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник.
По её словам, в актив добавились работы из Бутана, Боливии, Йемена, Люксембурга, Маврикия, Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Сомали, Судана и Эфиопии.
Шорт-лист станет известен 13 июня. Награды вручат осенью 2019 года.
Ранее было объявлено жюри конкурса фотожурналистики имени Стенина.