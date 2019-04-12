Военный совет Судана заявил, что не будет выдавать аль-Башира МУС
- Reuters
«Мы не передадим аль-Башира за границу, но мы будем судить его в Судане», — приводит РИА Новости слова главы политического комитета совета Умара Зейн аль-Абидина.
При этом он отметил, что военные осуществили государственный переворот в стране.
21 июля 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре на западе Судана, где, как утверждается, проводились этнические чистки.
Накануне армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.
Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.