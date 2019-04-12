Военный совет Судана заявил, что не будет выдавать аль-Башира МУС

Военный совет Судана не будет передавать отстранённого от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду.

«Мы не передадим аль-Башира за границу, но мы будем судить его в Судане», — приводит РИА Новости слова главы политического комитета совета Умара Зейн аль-Абидина.

При этом он отметил, что военные осуществили государственный переворот в стране.

21 июля 2008 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре на западе Судана, где, как утверждается, проводились этнические чистки.

Накануне армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.

Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.