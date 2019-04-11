В постпредстве России рассказали о позиции по Судану

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия пока не готова принимать какую-либо сторону по ситуации в Судане. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы будем осторожны. И не будем принимать какую-либо сторону. Россия была и останется другом Судана», — сказал он.

Полянский добавил, что в настоящее время непонятно, что на самом деле происходит в Судане.

При этом дипломат отметил, что в конечном итоге судьбу Судана должны решать жители страны.

Ранее источник ТАСС сообщил, что экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Судане может пройти в ближайшие два дня.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.