В постпредстве России рассказали о позиции по Судану
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«Мы будем осторожны. И не будем принимать какую-либо сторону. Россия была и останется другом Судана», — сказал он.
Полянский добавил, что в настоящее время непонятно, что на самом деле происходит в Судане.
При этом дипломат отметил, что в конечном итоге судьбу Судана должны решать жители страны.
Ранее источник ТАСС сообщил, что экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Судане может пройти в ближайшие два дня.
Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.