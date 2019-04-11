МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT

МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат перечислила несколько последних случаев притеснения российских СМИ во Франции, в том числе недопуск в мае 2018 года в Елисейский дворец журналиста RT France по поручению администрации президента Франции.

«Мы долго предупреждали. Этот период завершился и начался другой период, который мы называем периодом зеркального отношения к французской стороне в данной сфере», — сказала она.

Ранее Захарова отметила, что во Франции наблюдается «системная травля» российских СМИ. Она также заявляла, что положение российских СМИ во Франции продолжает ухудшаться.

19 марта стало известно, что в адрес руководителя RT France Ксении Фёдоровой, а также журналистов телеканала поступили письма с оскорблениями и угрозами физической расправы.

В конце 2018 года в Кремле, говоря об информационной войне, отметили, что французские власти воюют со СМИ, в частности с RT.