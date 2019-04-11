Греческий суд отказался освободить Винника

Суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи россиянина Александра Винника.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что россиянин находится под стражей без судебного решения 20 месяцев, хотя Конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении без вердикта суда более 18 месяцев.

«Суд отклоняет ходатайство как неприемлемое. Суд считает, что это дело ему не подсудно. Оно входит в компетенцию апелляционного суда, поскольку в данном случае речь идёт о содержании под стражей для рассмотрения запроса об экстрадиции. Это подпадает под ст. 432 УПК», — сказал судья.

Ранее Винник приостановил голодовку, а после в беседе с газетой «Известия» рассказал, почему он решил это сделать.

18 марта адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина, заявил, что Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывало финансовые услуги, но не получило на это разрешения» США.