Винник объяснил решение приостановить голодовку

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, в беседе с газетой «Известия» рассказал, почему приостановил голодовку. По его словам, это было необходимо, чтобы «дожить до суда».

«Я объявил голодовку в знак протеста против дискриминации российских программистов по всему миру. Соединённые Штаты объявили на нас охоту, а отношение к русским айтишникам крайне предвзятое», — отметил Винник.

По словам Александра, он принял решение приостановить голодовку в феврале после общения с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

«Она дала мне надежду на то, что я увижу свою семью и детей, и пообещала защиту со стороны российского государства. Чтобы дожить до суда, мне нужно было немного стабилизировать своё состояние», — пояснил россиянин.

Ранее жена арестованного назвала содержание Винника под стражей в Греции свыше 18 месяцев незаконным.

По словам адвоката Тимофея Мусатова, Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывает финансовые услуги, но не получило на это разрешения» США.