В Госдепе призвали граждан США в Судане укрыться в убежище

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Госдепартамент США призвал находящихся в Судане американских граждан избегать массовых мероприятий и укрыться в убежище в связи с ситуацией в стране на фоне перехода власти в руки военных.
В Госдепе призвали граждан США в Судане укрыться в убежище
  • Reuters

«Гражданам США в Судане следует в настоящее время укрыться в убежище. Избегайте мест проведения демонстраций, будьте в курсе происходящих вокруг вас событий, избегайте толпы, не привлекайте к себе внимания, следите за обновлениями в местных медиа, а также сообщите вашим семьям и друзьям, что вы в безопасности», — говорится в рекомендациях американского ведомства в Twitter.

Ранее в российском диппредставительстве в Хартуме сообщили, что, несмотря на объявленные чрезвычайные меры, ситуация в Судане остаётся спокойной.

Также там отметили, что не намерены закрывать дипмиссию из-за государственного переворота.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

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