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В российском посольстве рассказали об обстановке в Судане

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Пресс-атташе посольства России в Судане Владимир Томский заявил, что несмотря на объявленные чрезвычайные меры, ситуация в стране остаётся спокойной.
В российском посольстве рассказали об обстановке в Судане
  • Reuters

«Несмотря на объявленные чрезвычайные меры, ситуация в стране остается спокойной. Угрозы российским гражданам в Судане нет. Да, границы закрыты до особого распоряжения, которое, как мне кажется, не заставит себя долго ждать», — приводит РИА Новости слова Томского.

Ранее армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.

Кроме того, в стране было объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

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