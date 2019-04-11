В российском посольстве рассказали об обстановке в Судане

Пресс-атташе посольства России в Судане Владимир Томский заявил, что несмотря на объявленные чрезвычайные меры, ситуация в стране остаётся спокойной.

«Несмотря на объявленные чрезвычайные меры, ситуация в стране остается спокойной. Угрозы российским гражданам в Судане нет. Да, границы закрыты до особого распоряжения, которое, как мне кажется, не заставит себя долго ждать», — приводит РИА Новости слова Томского.

Ранее армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти.

Кроме того, в стране было объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца.